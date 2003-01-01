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В Молдове вчера стартовал молодежный проект «Наша история — наша Победа!»

Участие в нем принимает и ямальская делегация. По сообщению губернаторской пресс-службы, северяне отправились в Молдову по приглашению Конгресса русских общин республики.

В программе мероприятия — установка на воинском мемориале в селе Гыржавка гранитных плит с фамилиями 122 ветеранов Великой Отечественной войны. Кроме того, представители арктического региона благоустроят воинские захоронения и памятники бойцам, погибшим в Каларашском районе. Также ямальцы пройдут по местам партизанских боев.

В состав делегации автономного округа вошли представители регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы», издательского дома «Благовест», Молодёжного центра технологий занятости и Окружного центра развития внешних связей.