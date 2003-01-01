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Вчера в Тобольске, в канун Дня Победы, начались традиционные уличные кинопоказы.

На светодиодном экране Дворца культуры «Синтез» с 17-00 до 20-00 транслируются советские фильмы о Великой Отечественной войне, входящие в «Золотую коллекцию Госфильмофонда».

Как сообщает городской комитет по культуре и туризму, сеансы проходят 5-7 мая с 17-00 до 20-00. В этом году для горожан были выбраны три легендарные ленты: «Женя, Женечка и Катюша» (год создания 1967), «Небесный тихоход» (1945) и «Крепкий орешек» (1967).

В ведомстве пояснили, что в канун главного праздника страны традиция призвана создать соответствующую атмосферу. Тоболяки смогут насладиться работами любимых киноактеров, вспомнить советские песни, звучащие в киноклассике, и еще раз почтить память всех сражавшихся за свободу Отечества.