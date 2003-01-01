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На здании редакции газеты «Ялуторовская жизнь» 4 мая открыли памятную доску сотрудникам редакции — ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.

По сообщению городской администрации, как отметил глава муниципалитета Вячеслав Смелик, символично, что мероприятие прошло накануне старого праздника — Дня советской печати. Кроме того, в этом году газете «Ялуторовская жизнь» исполняется 110 лет.

Вячеслав Смелик выразил уверенность, что за примером журналистов последуют и другие предприятия и организации. Такие мемориальные знаки должны быть на каждом здании, которое связано с подвигом наших земляков.

В торжественном мероприятии также приняли участие депутат Тюменской областной Думы Ольга Швецова, заместитель директора департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Сергей Белкин, председатель Союза журналистов Тюменской области Владимир Кузнецов и ветераны журналистского цеха.