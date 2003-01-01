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Югорские ветераны получили единовременную материальную выплату ко Дню Победы.

Деньги перечислены в беззаявительном порядке. Получателями стали почти 6,4 тысячи югорчан. Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, которых в Югре насчитывается 155 человек, предоставлена единовременная денежная выплата в размере 3 тысяч рублей.

Труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, узники фашистских концлагерей, а также вдовы, не вступившие в повторный брак, получили по 2 тысячи рублей. Детям, чьи родители погибли на фронтах Великой Отечественной войны, также предоставлена единовременная выплата в размере 1 тысячи рублей.

Как сообщили в окружном департаменте общественных и внешних связей, всего на эти цели из бюджета автономного округа было выделено свыше 10,3 миллиона рублей.