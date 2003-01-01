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В нашем регионе организован сбор вещей и средств для соседей — жителей Северо-Казахстанской области Республики Казахстан.

Они сейчас остро нуждаются в помощи из-за последствий природной стихии. Как пояснили в Координационном совете национально-культурных объединений Тюменской области, в результате подъема воды в Северо-Казахстанской области затоплены и разрушены сотни домов, эвакуированы более 1000 человек.

Многие семьи сейчас в большой беде — в том числе дети и пожилые люди! Наши соседи нуждаются в помощи. С Северо-Казахстанской областью нас связывают тысячи родственных, деловых и дружеских нитей.

Пострадавшим больше всего нужны предметы первой необходимости: вещи, постельное белье, нескоропортящиеся продукты питания (консервы, крупы, макароны и т.п.). Также организован сбор денежных средств. А сбор гуманитарного груза проходит по адресу: Тюмень, улица 50 лет ВЛКСМ, 69/4. Время работы — с 9-00 до 20-00. Контактный телефон 8-922-441-14-54.