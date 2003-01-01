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В Югре завершился уникальный автопробег «Победа — одна на всех».

Он стартовал 26 апреля в Октябрьском районе, прошел по всем муниципальным образованиям автономного округа и финишировал на параде Победы в окружной столице. Участие в пробеге принимали молодые активисты северного региона на раритетных автомобилях «Победа».

Организатором акции, которая прошла в шестой раз, выступил Молодежный парламент при Думе Ханты-Мансийского автономного округа. Участники не просто проехали по округу, но и встретились с молодежью, ветеранами, а также собрали послания ветеранов для молодежи и будущих поколений.

— Ваши «Послания Победителей», которые мы собирали в течение всего автопробега, сохраним навечно. Всё, чему вы нас научили, вашу мудрость и записанные истории побед будем передавать из поколения в поколение. Продолжим развивать проект «Победа — одна на всех», — пообещали участники ветеранам на финише.