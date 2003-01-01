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Сельхозпредприятия юга Тюменской области практически завершили раннее весеннее боронование почвы.

По данным департамента агропромышленного комплекса Тюменской области на 10 мая, раннее весеннее боронование в целом по региону произведено на 95 процентах полей. Большинство хозяйств уже приступили к яровому севу.

В частности, в Ярковском районе зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно более 20 процентов посевных площадей, в Ялуторовском — 18 процентов, в Голышмановском — 17.

Следует отметить: общая посевная площадь в нынешнем году составит 1 миллион 90 тысяч гектаров, это на семь тысяч га больше, чем в 2016-м. Машинно-тракторный парк имеет стопроцентную готовность. Созданы необходимые запасы горюче-смазочных материалов, решены вопросы технического обслуживания в период весенних полевых работ. По оценке специалистов, при благоприятных погодных условиях для посева зерновых и зернобобовых культур потребуется примерно 20-25 дней.