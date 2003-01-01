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Ишимские медики держат на контроле ситуацию в городе, который сейчас живет в условиях паводка.

Областная больница № 4 готова к работе в условиях чрезвычайной ситуации. По данным пресс-службы учреждения, сформированы медицинские и прививочные бригады, имеется достаточный запас бактериофагов и вакцины от туляремии и гепатита.

Вакцинация уже ведется — в поликлиниках открыты прививочные кабинеты для тех, кто покинул зону паводка. Специалисты детской поликлиники проводят подворовый обход. Детям в возрасте от 1 года ставится вакцина от гепатита А. Кроме того, взрослые и дети из зон подтопления получат противодизентерийные бактериофаги.

Для эвакуации пострадавших от паводка маломобильных граждан в четвертой областной больнице имеется транспорт повышенной проходимости. Для госпитализации лежачих пациентов есть специальные палаты в Ларихинской и Карасульской больницах.