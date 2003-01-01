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В Тюмени может появиться улица 100 лет Октября. Свое мнение по этому поводу могут высказать все желающие.

Соответствующее предложение ранее внес депутат Тюменской городской Думы Александр Чепик. По его инициативе предлагается присвоить данное название безымянному элементу улично-дорожной сети города Тюмени, расположенному в границах территории планировочного района № 1 «Березняковский».

Со схемой расположения рассматриваемого безымянного элемента улично-дорожной сети можно ознакомиться на официальном портале администрации Тюмени. Об этом сообщает городской департамент земельных отношений и градостроительства. Также есть возможность до 17 мая текущего года выразить свое мнение в письменной или устной форме. Для этого необходимо обратиться по адресу: Тюмень, улица Орджоникидзе, 24, каб. 330 (секретарь комиссии Светлана Маратовна Сомова), телефон/факс 51-00-75, электронная почта: SomovaSM@tyumen-city.ru.