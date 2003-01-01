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В Ханты-Мансийске в День Победы установлен «Рекорд Победы».

В течение пяти часов три сотни жителей Ханты-Мансийска сумели отжаться 26298 раз. Число силовых упражнений было выбрано не случайно — именно столько дней к 9 мая 2017 года прошло со дня Победы в Великой Отечественной войне.

На Центральной площади города отжимались ветераны, молодежь, школьники, в том числе самых младших классов. Они коллективно и в несколько подходов выполняли упражнения за каждый мирный день после страшной войны. Все участники меро­приятия получили значки рекордсмена Победы.

По сообщению городского управления физкультуры, спорта и молодежной политики, акция носит международный характер и проводится во многих городах России и мира. Она направлена на пропаганду спорта и здорового образа жизни.