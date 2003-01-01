·

Закончился приём заявок на III Всероссийский конкурс «Культурная мозаика малых городов и сёл», в котором участвуют более десятка команд из Тюменской области и северных округов.

На конкурс «Культурная мозаика малых городов и сёл», который проходит при поддержке Министерства культуры РФ, было подано 1011 заявок из 75 регионов России. Две трети - из сельских населенных пунктов, остальные - из малых городов.

В УрФО, где конкурс проводит Благотворительный Фонд развития города Тюмени при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, принята 51 заявка, половина команд готова реализовывать свои проекты в сельских населенных пунктах.

Среди предлагаемых инициатив – обучающие программы, выставки, мастер-классы, театральные гастроли, возрождение промыслов и ремесел, открытые чтения – всё это, по мнению авторов проектов, поможет раскрыть потенциал жителей и сплотить местное сообщество, а также придаст импульс развитию территории.

Как отмечает директор Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко Мария Морозова, поддержка социокультурных инициатив оказывает большое влияние на развитие российской глубинки: «Победители прошлых лет своим примером показывают, как яркая идея, будучи воплощённой, может изменить мир вокруг. Причём появляются как социальные эффекты, так и экономические. Благодаря реализации проектов возрождаются традиции, улучшается туристическая привлекательность регионов, развивается предпринимательство, основанное на творческом самовыражении людей. Всё это объединяет жителей сёл и малых городов, которые стремятся совместными усилиями улучшить жизнь на своей малой родине».

Полуфиналисты III Всероссийского конкурса проектов «Культурная мозаика малых городов и сёл» будут объявлены 24 мая. После этого они примут участие в семинаре в своих федеральных округах и смогут доработать свои заявки. Победители конкурса будут определены 17 июля.