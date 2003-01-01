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Как сообщил 12 мая сайт "Коммерсант.ру", правительство поддержало идею ФАС исключить из тарифов государственных и муниципальных унитарных предприятий, работающих в сфере ЖКХ, расчётную прибыль.

По большому счёту такое решение можно рассматривать как новый инструмент в борьбе с неэффективными унитарными предприятиями в коммунальной сфере. Теперь для получения прибыли им придется сокращать собственные расходы. Расчётная прибыль будет исключена из тарифов на тепло, водоснабжение (водоотведение) и обращение с твердыми коммунальными отходами в 2018 году. Есть надежда, что такой шаг поможет сдержать рост тарифов.

Сейчас тарифы рассчитываются на основании валовой выручки предприятий, в нёё входят сумма планируемых и экономически обоснованных расходов (например, на обслуживание займов), налог на прибыль и расчетную предпринимательскую прибыль, объясняет "Ъ" и со ссылкой на главу управления регулирования в сфере ЖКХ ФАС Алексея Матюхина уточняет, что расчётная прибыль расходуется предприятиями по своему усмотрению. Теперь же для МУПов, ГУПов и организаций, которые работают на основании краткосрочных договоров аренды и могут в любой момент уйти с рынка, при расчете тарифов на 2018 год заявленная прибыль учитываться уже не будет — это может уменьшить размер тарифа или хотя бы сдержать его рост.

"Получать прибыль они смогут за счет экономии и снижения своих расходов",— пояснил чиновник.