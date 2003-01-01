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Отопительный сезон в Югре прошел без сбоев.

Такая оценка была дана на совещании по подведению итогов отопительного сезона 2016-2017 годов. Участники встречи отметили, что локальные нештатные ситуации имели место, но все они оперативно устранялись силами муниципальных предприятий.

По данным окружного департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики, угрозы жизнеобеспечению населенных пунктов за истекший осенне-зимний период отсутствовали. Муниципальные образования грамотно подошли к процессу подготовки к отопительному сезону, и это принесло свои плоды.

Так, по сравнению с предыдущим годом наблюдалось снижение количества нештатных ситуаций на 20%. Уровень благоустройства жилищного фонда в автономном округе составляет порядка 85%, это на 22% выше, чем в среднем по России.