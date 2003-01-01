·

15 мая в регионе начинается прием заявок на распределение разрешений на добычу лося, кабана, косули и медведя.

По сообщению Регионального информационно-образовательного центра, желающие поохотиться на этих животных могут направить заявку на участие в жеребьевке через интернет. Ответ на обращение придет прямо в «Личный кабинет» на региональном портале госуслуг.

Прием заявок закончится за 35 дней до открытия сезона на соответствующий вид охотничьих ресурсов. После этого получившим положительный результат гражданам потребуется оформить разрешение, что тоже можно сделать, не выходя из дома.

Таким образом, охотники сэкономят и время, и деньги, так как имеется возможность заплатить госпошлину со скидкой 30%. Такое нововведение действует на портале с января 2017 года и распространяется на большинство услуг, предусматривающих оплату госпошлины. Получить консультацию по получению государственных услуг в Тюменской области можно по телефону 8-800-100-12-90.