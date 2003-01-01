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На реках, протекающих по территории Ямала, установлено круглосуточное дежурство.

Главная задача этих мероприятий — обеспечить безопасность людей во время паводкового периода. Как сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО, в районе паромной ледовой переправы через Обь установлено дежурство сотрудников департамента гражданской защиты и пожарной безопасности.

Кроме того, в местах несанкционированных переправ транспортных средств и выхода людей на лед в круглосуточном режиме несут службу спасатели государственного казенного учреждения «Ямалспас». При этом власти округа напоминают, что главным условием безопасности на водных объектах является личная ответственность каждого гражданина.

Сегодня прочность льда на реках Ямала серьезно ослаблена. Особо опасен лед в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод. Нарушение установленных запретов создает опасность для жизни людей и является причиной чрезвычайных происшествий. За данные нарушения предусмотрены крупные штрафы.