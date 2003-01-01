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В Югре все готово к старту летнего детского оздоровительного сезона.

В этом году организованно отдохнут почти 80 тысяч юных северян, в том числе 22 тысячи — за пределами автономного округа. По данным окружного департамента общественных и внешних связей, будет работать 571 организация отдыха детей и их оздоровления, 484 лагеря с дневным пребыванием, 7 загородных оздоровительных лагерей и 78 профильных — палаточных, трудовых лагерей.

За пределами региона больше всего детей отдохнет в оздоровительных организациях Краснодарского края (более 10 тысяч), Республики Крым (3,5 тысячи) и Тюменской области (около 2,5 тысячи). Кроме того, юные югорчане смогут отправиться в Башкортостан, Татарстан, Адыгею, Пермский и Ставропольский края, Свердловскую, Новосибирскую, Челябинскую области, а также в Санкт-Петербург и Болгарию.

Подробности об организации летней оздоровительной кампании школьников Югры 2017 года можно узнать по единому справочному телефону «Отдых детей».

Наиболее часто задаются вопросы о формах отдыха и приобретении путевок.