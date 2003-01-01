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Летом на улицы Тобольска выйдут семь отрядов мэра.

По данным городской администрации, подросткам и студентам предстоит заниматься благоустройством и озеленением территории. Будет также организован отряд «Антиграффити» — для ликвидации «самодеятельных» надписей и рисунков. Студентам предлагается работа в строительных отрядах, в том числе в Крыму и других городах юга России. Они смогут не только получить профессию, но и заработать.

Эта информация была озвучена на заседании городского Совета студенческой молодежи, в повестке которого рассматривались вопросы летнего трудоустройства тобольского студенчества. В работе совета приняли участие представители вузов, колледжей, штаба стройотрядов, органов власти.