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В Голландии состоялся круглый стол «Современное развитие энергетического рынка: новые вызовы и возможности для российско-нидерландского сотрудничества».

В рамках международного мероприятия участники — руководители ведущих голландских и российских транспортных и энергетических компаний, представители органов власти — узнали об опыте Ямала в этой сфере. С докладом выступил первый заместитель главы региона Алексей Ситников. Об этом сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.

Он отметил, что арктическая зона России играет важную стратегическую роль в развитии и безопасности государства. Поэтому важнейшее значение для страны имеют проекты, которые реализуются на Ямале: «Энергия Арктики», строительство комплекса «Ямал СПГ», Северный широтный ход, железная дорога Бованенково — Сабетта и другие.

При этом вся промышленная деятельность осуществляется в строгом соответствии с экологическими требованиями. А задачи органов власти — сохранение традиционной хозяйственной деятельности коренных народов, обеспечение экологической безопасности и сохранение баланса интересов компаний и коренных жителей.