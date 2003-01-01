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Тюменцы, пострадавшие в ходе температурных испытаний на тепловых сетях 25 апреля, могут обратиться в созданный в УТСК координационный центр.

Координационный центр по урегулированию последствий повреждения тепловых сетей при проведении температурных испытаний действует с начала мая. Его основная задача — работа с пострадавшими горожанами, а именно — помощь в составлении заявления на получение компенсации, в формировании перечня необходимых документов, которые следует предъявить в страховую компанию для получения компенсационных выплат.

Информацией о том, сколько тюменцев уже обратилось в координационный центр за помощью, в пресс-службе УТСК не обладают. Известно, что в первый день работы центра проконсультировали 9 горожан. Восемь человек обратились по поводу повреждения имущества, один — с претензией о причинении вреда здоровью.