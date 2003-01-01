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Вслед за Ишимом началась вакцинация жителей других муниципалитетов, пострадавших от паводка.

Прививочная кампания организована в Абатском районе. При местной районной больнице созданы четыре прививочные бригады, которые прививают людей от гепатита А в пунктах временного размещения, а также на территориях, попавших в зону подтопления.

Вакцинация проводится для защиты населения, нельзя допустить вспышки какой-либо инфекции. Были привиты несколько сотен человек — в основном это жители подтопленных деревень и ликвидаторы последствий паводка.

Кроме того, по данным областного департамента здравоохранения, в районной поликлинике организованы четыре врачебно-сестринские, терапевтические и хирургические бригады. Они готовы работать при любом развитии событий.