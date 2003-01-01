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На Ямале опубликованы результаты ежегодного экологического мониторинга. По данным окружного департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса, были изучены материалы, поступившие от 40 недропользователей с 90 лицензионных участков. А в информационно-аналитическую систему «Территориальная система экологического мониторинга ЯНАО» загружено 4502 отчета.

Информация позволила сделать вывод о том, что в целом экологическая обстановка в регионе оценивается как удовлетворительная. Отдельные случаи повышенных уровней загрязнения незначительны по площади.

Добавим, что в пунктах наблюдений на лицензионных участках ежегодно осуществляется исследование геохимического состояния атмосферного воздуха, снежного покрова, поверхностных вод, донных отложений, почвенного покрова.