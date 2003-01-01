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В Югре подвели итоги ежегодного конкурса на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию и проведение призыва.

Результаты отбора были озвучены на очередном заседании правительства округа, которое провел исполняющий обязанности губернатора Югры Алексей Шипилов. Об этом сообщает окружной департамент общественных и внешних связей.

В тройку лучших муниципальных образований в результате вошли Лангепас, Радужный и Сургутский район. Именно среди них распределены 800 тысяч рублей на реализацию проектов, заявленных на конкурс. А опыт муниципалитетов пойдет на пользу всему региону.

— Традиционно и призыв, и связанная с ним допризывная подготовка, а также работа по нравственно-патриотическому воспитанию молодежи должны быть проведены, как и в прошлые годы, на отлично, — заявил Алексей Шипилов.