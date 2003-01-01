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Хозяйства муниципальных образований Тюменской области, за исключением Уватского района, ведут яровой сев зерновых и зернобобовых культур.

По данным регионального департамента агропромышленного комплекса на 16 мая, в целом по области яровые посеяны на 28 процентах площадей. По темпам ярового сева лидирует Заводоуковский городской округ: 42 процента.

Напомним: общая посевная площадь в нынешнем году составит 1 миллион 90 тысяч гектаров, это на семь тысяч га больше, чем в 2016-м. По оценке специалистов, при благоприятных погодных условиях для посева зерновых и зернобобовых культур потребуется примерно 20-25 дней.