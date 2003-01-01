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Областное Управление Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» запустили очередную тематическую горячую линию.

Ее главная тема — «Откажись от курения — дыши свободно!» Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что ежегодно 31 мая по инициативе Всемирной организации здравоохранения отмечается Всемирный день без табака. Цель горячей линии — «информирование населения об опасности и вреде курения для здоровья каждого человека и общества в целом».

Получить консультации можно до 9 июня. В Управлении Роспотребнадзора звонки принимаются по телефонам: 69-67-94 (консультации о вреде табачного дыма, пассивного курения, профилактике курения), 20-27-14, 8-963-068-79-21 (о законе «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»). Время работы: понедельник — четверг с 9-00 до 18-00, в пятницу с 9-00 до 16-45. Перерыв с 13-00 до 13-45.

Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области ждет обращений по телефону 68-48-94 в понедельник — четверг с 8-00 до 17-00, в пятницу с 8-00 до 14-30. Перерыв с 12-00 до 12-30. Для жителей муниципальных районов области будут работать горячие линии в территориальных отделах управления.