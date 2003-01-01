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Губернатор Югры Наталья Комарова провела очередное заседание Проектного комитета.

Участники встречи обсудили, в частности, реализацию приоритетного проекта «Инклюзивное образование (сеть опорных образовательных центров) в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре» — он вышел на финишную прямую. В регионе уже действуют 17 подобных центров, где обучаются дети с ограниченными физическими возможностями.

Как сообщает окружной департамент общественных и внешних связей, опорные центры имеют необходимые условия и ориентированы на обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся. При этом учитываются особые образовательные потребности и индивидуальные возможности. Также на базе центров осуществляется методическая поддержка педагогов.

— Реализация проекта велась в диалоге с общественностью, родительским и педагогическим сообществами. Необходимо не закрывать данную работу, а переходить на качественно новый этап развития образовательного пространства Югры под нужды особенных детей, — отметила Наталья Комарова.