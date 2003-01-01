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На Ямале стартовала акция «Береги лес». Эта информационная кампания направлена против выжигания сухой травы и организована в рамках проведения Года экологии, объявленного Президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.

Главная цель — рассказать людям об угрозах и последствиях. Специалисты поясняют, что в 95% случаев лес горит по вине человека, а значительная часть природных пожаров начинается с выжигания сухой травы. И это не единственное последствие пала.

Сжигая сухую траву, человек обедняет почвенное плодородие. Палы травы ослабляют рост растений, поэтому после них выживают и первыми пускаются в рост самые неприхотливые травы, в первую очередь сорняки. Также при поджогах травы гибнут все полезные почвенные микроорганизмы, в том числе и те, которые помогают растениям противостоять болезням.