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В Тюменской области впервые в истории вручена памятная медаль в связи с 70-летием супружеской жизни.

По информации областного управления ЗАГС, награды удостоена супружеская пара Мавлют и Шамсинур Шакировы. Оба родились в 1927 году — с разницей всего в один день! Вместе учились, вместе работали в колхозе в тяжелые военные годы, а в 1947 году в возрасте 19 лет создали дружную и крепкую семью на многие десятилетия вперед.

Главной ценностью семьи стало рождение 8 детей, 11 внуков, 14 правнуков. За достойное воспитание детей Шамсинур Шакирова награждена медалью «Материнская слава». А медаль к 70-летию семейной жизни вручила супругам заместитель главы администрации Аромашевского муниципального района Ирина Таржеманова, где проживают Шакировы. От службы ЗАГС также прозвучало поздравление и был вручен подарок.