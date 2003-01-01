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В Тюменском районе коммунальщики продолжают ликвидацию несанкционированных свалок.

Как сообщает управление информационной политики администрации муниципального образования, все имеющиеся на территории района свалки известны — их 33. Они расположены на землях федеральной собственности, в границах сельских поселений, на участках, принадлежащих физическим и юридическим лицам.

Из 14 свалок, расположенных на муниципальных землях, четыре — в Борковском (2), Переваловском и Чикчинском МО — будут ликвидированы уже в этом году. Средства на утилизацию и переработку мусора выделены по программе софинансирования из бюджета Тюменской области.

С частниками, которые допустили на своей территории организацию несанкционированной свалки, тоже проводится достаточно результативная работа. Выдаются предписания на уборку территории и на недопущение такого нарушения вновь.