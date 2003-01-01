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Губернатор Югры Наталья Комарова в режиме видеосвязи проинспектировала строительство дорожных объектов в Югорске, Мегионе и Нижневартовске.

В Югорске с 2016 года возводится двухуровневая транспортная развязка общей протяженностью свыше 3,5 километра. Объект готов более чем на треть, к концу 2018 года, а возможно, и раньше, уже будет сдан в эксплуатацию. Он свяжет южную и северную части города, создаст выход на автотрассу, усилит безопасность дорожного движения, сообщает окружной департамент общественных и внешних связей.

В Мегионе ведется строительство участка дороги протяженностью свыше 1,2 километра, который станет продолжением проспекта Победы. Срок сдачи объекта — ноябрь 2018 года. Его открытие создаст условия для возведения многоэтажных жилых домов в 19-м и 20-м микрорайонах Мегиона общей площадью свыше 88 тысяч квадратных метров.

В Нижневартовске внимание было уделено двум проектам. Это строительство участка на улице Мира, обеспеченного ливневой канализацией, площадками для стоянки, современными пешеходными ограждениями и переходами, а также участка на улице Ленина. По словам губернатора, оба объекта станут «инфраструктурным трамплином» для развития Восточного планировочного района, нового жилищного и социального строительства.