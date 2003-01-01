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На Ямале продолжается реализация программы предоставления жилья детям-сиротам.

С начала года 69 из них получили от государства квартиры, в том числе шестеро — в Тюмени в новом микрорайоне «Ямальский-2». А в целом по итогам 2017 года планируется обеспечить благоустроенным жильем более 150 детей-сирот.

Как сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО, региональным законом предусмотрено, что ребёнок-сирота по достижении 18-летнего возраста может по своему согласию получить квартиру в Тюмени. Этот порядок действует с 2014 года, с начала его реализации 100 человек предпочли переехать в столицу области.

Добавим, что на реализацию программы в этом году из федерального бюджета поступили денежные средства в размере 2,4 миллиона рублей.