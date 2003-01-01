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20 мая в областном центре пройдёт самое крупное мероприятие в рамках акции «Всероссийский день посадки леса».

В Тюменском районе (44-й километр от Тюмени в сторону центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири») планируется восстановить лес на площади 6 га. Для этого необходимо высадить более 26 тысяч сеянцев. Отметим, для безопасности территорию обработали от клещей.

Участникам акции будут предоставлены сеянцы, перчатки, лопаты (можно взять и свои), а также горячий чай и настоящая полевая кухня.

Добраться до места добровольцы могут самостоятельно либо воспользоваться организованным транспортом (отъезд в 9-00 от здания Тюменской областной Думы – Республики, 52).

Для участия в акции необходимо направить заявку на электронный адрес ohrana-72@mail.ru, где указать общее количество человек, потребность в транспорте, ответственное лицо, контактные данные (телефон, адрес электронной почты). Контактные телефоны в департаменте лесного комплекса Тюменской области: 557-659, 557-661.