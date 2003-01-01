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Губернатор Тюменской области Владимир Якушев в режиме видеоконференц-связи провел заседание оперативного штаба.

По данным губернаторской пресс-службы, речь шла о паводковой ситуации в Вагайском районе. Глава региона заявил, что пока есть запас по времени, расслабляться нельзя. Главная задача — сохранить, спасти и эвакуировать из зоны возможного подтопления все ценное имущество жителей, в том числе лодки, снегоходы, автомобили, другие ценные вещи, а также сено и дрова.

Губернатор поручил руководству муниципалитета определить алгоритм действий по каждому поселению. Также необходимо продумать стоянки и места для хранения имущества, организовать вывоз и прием вещей под опись с фотографированием, их охрану, отработать другие вопросы, связанные с доставкой продуктов, медикаментов.

— Если МЧС даст прогноз прихода большой воды, муниципалитет без промедления должен приступить к активным действиям по встрече паводка, к укреплению дамб. Помощь с техникой для перевозки и погрузки имущества граждан, если необходимо, готовы оказать регион и МЧС. Пока есть возможность, нужно работать на опережение, — сказал Владимир Якушев.