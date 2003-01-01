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Губернатор Дмитрий Кобылкин провел совещание о капитальном ремонте объектов социальной сферы.

По информации его пресс-службы, глава региона подчеркнул, что все работы должны проводиться в рамках законодательства, качественно, в срок и с грамотным использованием бюджетных средств.

— Всё, что сегодня на Ямале делается для строительства, реконструкции и ремонта объектов социальной инфраструктуры, объединяет одна главная цель — сделать жизнь ямальцев комфортной и полноценной. Будь то больница, школа или детский сад, они должны быть комфортными и безопасными как для людей, которые обращаются в социальные учреждения, так и для работников, — сказал губернатор.

На совещании особо была отмечена важность работы окружного реабилитационного центра для детей «Большой Тараскуль», который располагается в Тюменской области. Он популярен среди ямальцев, воспитывающих особых детей и детей, имеющих трудности со здоровьем. Глава региона поручил разработать проект «дорожной карты» по поддержанию реабилитационного центра в комфортном состоянии.