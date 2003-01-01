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В столице Югры остается под вопросом завершение отопительного сезона. Температура воздуха в Ханты-Мансийске периодически опускается ниже нуля. В ближайшее время синоптики не прогнозируют потепление, поэтому отопительный период продолжается, сообщили в управлении общественных связей администрации города.

Если говорить о зимнем сезоне, то он, по словам местных коммунальщиков, прошел в штатном режиме. Аварийных и чрезвычайных ситуаций в работе учреждений и на объектах жизнеобеспечения не происходило, сбоев в работе жилищно-коммунальных служб не было, несмотря на аномальные морозы, которые доходили до минус 55°С.

Сразу после завершения этого отопительного сезона начнётся подготовка к следующему. Предусмотрен плановый ремонт инженерных сетей, сооружений и оборудования на объектах ЖКХ, а также промывка и испытание магистральных и квартальных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. На эти цели в городском бюджете уже запланировано 230 миллионов рублей.