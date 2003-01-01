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С начала пожароопасного сезона более семидесяти жителей области были оштрафованы за различные нарушения правил пожарной безопасности.

Лесные инспекторы в ходе патрулирования выписали штрафов на общую сумму в 270 тысяч рублей. Одно из самых опасных нарушений — умышленный пал травы, грозящий обернуться серьезным возгоранием. Об этом сообщает областной департамент лесного комплекса.

В ведомстве напомнили, что в Тюменской области на период действия особого режима жителям области запрещается посещать леса, сжигать сухую траву, мусор.