·

Подведены итоги областного творческого конкурса «Полицейский дядя Степа».

Дети со всего региона прислали на суд жюри тематические поделки. Работы ребят оценивали представители Общественного совета при УМВД России по Тюменской области, сотрудники пресс-службы и специалисты управления по работе с личным составом тюменского гарнизона.

Участники отличились фантазией. Они делали полицейских из пластилина, картона, ткани, воздушных шаров и других материалов. Всего во втором туре оценивалось более трех десятков поделок, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Первое место заняла работа «Всегда на страже» 8-летнего Данила Кричковского из поселка Демьянка Уват­ского района, второе место – вязаная лошадка из конной полиции 10-летнего Виталия Маркелова, третье место присвоено коллективной работе из воздушных шаров, выполненной ишимскими ребятами Игорем Бабчуком (9 лет) и Женей Гурциевой (10 лет).

Их работы будут направлены для участия во Всероссийском конкурсе МВД России «Полицейский дядя Степа».