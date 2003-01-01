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Губернатор Югры Наталья Комарова вместе со школьниками и студентами прошла социально-психологический антинаркотический тест.

На вопросы анкеты также публично отвечали руководители департамента образования и молодежной политики округа и Сургута, представители общественных организаций, волонтерского движения. Об этом сообщает окружной департамент общественных и внешних связей.

Тест на склонность к наркомании состоит из 81 вопроса. По результатам его выполнения психологи могут составить портрет ребенка. В случаях каких-либо опасений в отношениях с родителями, сверстниками, связи подростка с неблагонадежной компанией специалисты имеют возможность оперативно отреагировать.

Наталья Комарова призвала всех родителей последовать примеру детей, добровольно проходящих тест. По мнению главы региона, именно папы и мамы могут объяснить ребенку нужность и важность таких действий.