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Делегация Ямало-Ненецкого автономного округа принимает участие в выставке Russia Halal Expo.

Экспозиция сегодня завершает работу в рамках IX Международного экономического саммита «Россия — исламский мир: KazanSummit 2017». Как сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО, это крупнейшая в своем роде выставка, которая позволяет производителям России, стран СНГ и дальнего зарубежья представить свою продукцию и услуги, найти новые рынки сбыта.

Ямальцы привезли в Казань продукцию и услуги таких предприятий как ООО «Ныда-ресурс», ООО «Эко-Ямал», ООО «Тазагрорыбпром», сеть магазинов «Индюшкин двор» (Новый Уренгой), турфирма ООО «Ясавэй».

Северяне представили образцы продукции, произведенной из мяса северного оленя, а также рыбу, варенье и морсы из дикорастущих ягод — морошки, брусники с кедровым орехом, черники и клюквы. Также посетители могут познакомиться с туристическим потенциалом округа, включая этнокультурные маршруты.