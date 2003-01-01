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Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин направил поздравительные телеграммы командованию и морякам Балтийского флота РФ по случаю очередной годовщины его создания.

От имени всех жителей округа глава арктического региона пожелал здоровья, благополучия и дальнейших успехов в службе. По словам Кобылкина, которые приводит его пресс-служба, Балтийский флот всегда был оплотом и гордостью Отечества, успешно выполняя боевые задачи. Он является примером беззаветного служения Родине, патриотизма и братского духа.

У Ямала с Балтийским флотом России сложились крепкие партнерские связи. В 2012 году между правительством ЯНАО и Учебным центром подготовки младших специалистов ВМФ РФ подписано соглашение о сотрудничестве. Округ помогает морякам, а молодые призывники с Ямала проходят обучение и затем служат на подшефных кораблях на Балтийском и Черноморском флотах.

В этом году 96 новобранцев-северян проходят обучение в Ломоносове, Кронштадте и Санкт-Петербурге на Васильевском острове. Их готовят по разным военно-морским специальностям: ракетчики, связисты, коки и другие.