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В Тюмени прошла конференция городского отделения партии ЛДПР.

Участие в ее работе принял координатор Тюменского регионального отделения ЛДПР, депутат областного парламента Артем Зайцев. В своем выступлении он поблагодарил однопартийцев за активную деятельность и работу, проводимую в муниципалитетах, а также за укрепление связей с избирателями.

По информации регионального отделения либерал-демократов, Артем Зайцев вручил благодарственные письма депутата Тюменской областной Думы и ценные подарки координаторам первичных организаций, у которых истек срок полномочий.

В рамках конференции делегаты единогласным решением поддержали кандидатуру Александра Леонтьева на должность координатора Тюменского городского отделения ЛДПР.