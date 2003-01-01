За укрепление связей
В Тюмени прошла конференция городского отделения партии ЛДПР.
Участие в ее работе принял координатор Тюменского регионального отделения ЛДПР, депутат областного парламента Артем Зайцев. В своем выступлении он поблагодарил однопартийцев за активную деятельность и работу, проводимую в муниципалитетах, а также за укрепление связей с избирателями.
По информации регионального отделения либерал-демократов, Артем Зайцев вручил благодарственные письма депутата Тюменской областной Думы и ценные подарки координаторам первичных организаций, у которых истек срок полномочий.
В рамках конференции делегаты единогласным решением поддержали кандидатуру Александра Леонтьева на должность координатора Тюменского городского отделения ЛДПР.