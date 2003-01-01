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В Тюменской области проходит методическая выставка-конкурс «Давайте сохраним!», посвященная Году экологии в России.

Особенностью экспозиции является тот факт, что она открылась в виртуальном пространстве — на электронной площадке интернет-издания «Детские сады Тюменской области». Председателем жюри конкурса является заместитель председателя Тюменской областной Думы, член фракции «Справедливая Россия» Владимир Пискайкин. Об этом сообщает региональное отделение партии.

По его словам, природные богатства России велики, но не бесконечны. Нашим детям мы оставим в наследие то, что нам удастся сохранить и сберечь сегодня. Подрастающему поколению в Год экологии отводится особая роль. Прежде всего это экологическое просвещение и образование, которое должно вестись, начиная с детского сада.

— Выражаю надежду, что все представленные на выставке пособия и образовательные проекты могут стать замечательным подспорьем для формирования экологического мировоззрения у детей. Онлайн-выставка должна стать местом обсуждения новых идей и решений в области воспитания экологической культуры, — отметил Владимир Юрьевич.

Добавим, что проводится онлайн-голосование за 173 работы в 4 номинациях. А 23 июня в Большом зале Тюменской областной Думы состоится подведение итогов, награждение лауреатов выставки-конкурса.