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Председатель Тюменской областной Думы Сергей Корепанов посетил детский дом «Сияние Севера» в поселке Кировка Исетского района.

Спикер и другие депутаты регионального парламента, избранные от ЯНАО, на протяжении многих лет уделяют особое внимание этому ямальскому учреждению. На встрече с педагогическим коллективом социального учреждения Сергей Корепанов, член совета по реализации партийного проекта ямальских единороссов «России важен каждый ребенок», обсудил ход реализации проекта.

Были согласованы и традиционные формы взаимодействия народных избранников с детским домом: участие в организации праздников в День защиты детей, День знаний, День учителя, подарки к Новому году, выпускному празднику и так далее.

Было отмечено, что депутаты регулярно пополняют книжный фонд библиотеки, помогают в организации творческих мероприятий. Воспитанники учреждения не раз гостили в стенах регионального парламента в качестве участников проекта «Открытая Дума» и выставок самодеятельного творчества коренных малочисленных народов Севера.

Директор детского дома, в котором проживает 54 воспитанника, Геннадий Зверев поднял вопрос о необходимости капитального ремонта поселкового спортивного зала и бассейна. Сергей Евгеньевич взял этот и другие вопросы на контроль.