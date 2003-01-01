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В Тюмени официально открыт очередной мотосезон-2017.

По этому случаю состоялось торжественное мероприятие на площади у технопарка, участие в котором принял вице-спикер областной Думы, секретарь Тюменского регионального отделения «Единой России» Андрей Артюхов. Об этом сообщает пресс-служба отделения.

Он отметил, что клуб «Ночные волки», организатор праздника, проводит большую работу в деле патриотического воспитания молодежи. Например, в прошлом году было несколько мотопробегов, посвященных тюменцам — героям Великой Отечественной войны.

— Я думаю, что «Ночные волки» — настоящие патриоты и их деятельность очень важна для региона, — заявил Андрей Викторович. Добавим, что в этом году на открытие сезона собралось более 300 байкеров. После митинга и концерта они совершили мотопробег по улицам Тюмени.