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В полуфинал конкурса "Культурная мозаика малых городов и сёл" вышли девять проектов из Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО.

Завершился первый этап III Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл», который проходит с 14 марта по 17 июля 2017 года. В полуфинал по всей стране прошли 182 из 1011 присланных на конкурс заявок. В Уральском федеральном округе экспертный совет конкурса выбрал 20 проектов из 58 заявленных. Предпочтение отдавалось тем социокультурным инициативам, которые будут способствовать сплочению и активизации местных сообществ в малых городах и сёлах страны.

К примеру, авторы проекта «Центр притяжения – СОРУМ!» из югорского Сорума готовы добиваться сплочения и активизации местных сообществ подростков и молодёжи в деле содействия развитию посёлка.

В Мужах (Шурышкарский район Ямало-Ненецкого автономного округа) готов проект "Первозданный Ямал: промысловые истории в Шурышкарском музейном комплексе", цель которого - создание условий для превращения в публичный культурный ресурс живого промыслового опыта охотников, рыбаков и собирателей, позиционирования Шурышкарского района ЯНАО как экологически чистой территории, сохранившей традиционное наследие Ямала и привлекательной с точки зрения туризма и гостеприимства.

Команда вышедшей в полуфинал конкурса аромашевской "Горницы" готова работать над приобщением к эстетической культуре и вовлечением в художественно-творческую деятельность подрастающего поколения через освоение историко-культурного наследия, отражённого в праздниках народного календаря.

Теперь авторов проектов, вошедших в полуфинал, ждет семинар, который проведёт в областном центре Благотворительный Фонд развития города Тюмени - оператор конкурса "Культурная мозаика" в Уральском федеральном округе. Это обучающее мероприятие направлено на повышение навыков социокультурного проектирования. Также во время семинара участники конкурса смогут получить консультационную поддержку от приглашённых экспертов. Затем у них будет возможность доработать свои проекты с учетом новых знаний и выслать заявку на второй этап конкурса.

Победителей конкурса его организатор - Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко - назовёт 17 июля 2017 года. Конкурс проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.