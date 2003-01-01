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Состоялась рабочая встреча губернатора Владимира Якушева и директора Центра мониторинга развития промышленности Ильи Сёмина.

Он представил главе региона общероссийский проект «Профстажировки», запущенный в марте текущего года при поддержке Общероссийского народного фронта. Данный проект призван помочь студентам и выпускникам технических учебных заведений подобрать предприятие для прохождения стажировки по специальности в любом регионе России.

По словам Владимира Якушева, которые приводит его пресс-служба, это нужный и важный проект. Для Тюменской области подготовка специалистов технического и инженерного профиля — один из приоритетов в связи с новой индустриализацией. За 3 года открыто 25 современных производств, сотни предприятий малого и среднего бизнеса, реализуется множество других инвестиционных проектов.

— Тюменская область нуждается в опытных рабочих кадрах, в том числе молодых профессионалах. Мы уже провели большую работу по изменению структуры приема и обучения в наших университетах. Сделали существенный уклон в пользу технологического образования. Считаю, что проект «Профстажировки» будет полезен для нас. Он позволит активнее сотрудничать работодателям со студентами и выпускниками, — отметил губернатор.