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Нынешнее лето для ямальских подростков снова будет трудовым.

По информации пресс-службы губернатора округа, на временные работы органами служб занятости населения и другими структурами планируется трудоустроить 5500 несовершеннолетних. Финансирование данной программы составит 103 миллиона рублей. Причем 11 миллионов выделяют работодатели.

Средний срок трудоустройства подростков составит один месяц. Юные труженики смогут претендовать на заработную плату в размере 12431 руб., если отработают полный месяц.

Основные виды работ, на которые традиционно привлекается ямальская молодежь, это благоустройство и озеленение территорий, восстановление и реставрация памятников, мелкие ремонтные и подсобные работы, уход за сельскохозяйственными культурами, обслуживание культурно-массовых мероприятий, социально-бытовое обслуживание.