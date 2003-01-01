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Губернатор Югры Наталья Комарова провела заседание Совета по развитию местного самоуправления.

В режиме видеоконференции на связь с окружным правительством вышли руководители муниципальных образований. Одной из ключевых тем стала работа по обеспечению мер безопасности в пожароопасный период 2017 года, который начался 5 мая. Об этом сообщает окружной департамент общественных и внешних связей.

По словам губернатора, в зоне риска в 10 муниципалитетах находится 61 населенный пункт с населением свыше 26,5 тысячи человек. Сейчас очень важно не только заниматься профилактикой пожаров, но и активно информировать людей о рисках в той или иной местности, алгоритме действий в случае чрезвычайной ситуации.

Начальник ГУ МЧС РФ по Югре Александр Тиртока сообщил, что все плановые мероприятия по отчетам муниципальных образований выполнены в полном объеме. Проводится проверка всех территорий — особенно тех, которые находятся вблизи лесных массивов. Добавим, что в Сибирском региональном центре МЧС Югру оценили как один из регионов, наиболее эффективно подошедших и к планированию, и к выполнению мероприятий, проводимых в рамках подготовки к пожароопасному периоду.