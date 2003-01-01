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В Югре прошли праздничные мероприятия, посвященные последнему звонку.

В этом году он прозвенел в 326 школах автономного округа для более 8,9 тысячи выпускников одиннадцатых классов и почти 16,9 тысячи девятиклассников. Об этом сообщает окружной департамент общественных и внешних связей.

Со знаменательным событием юных земляков поздравила губернатор Наталья Комарова. По ее словам, для каждого из них школа стала дверью в большой мир — мир знаний, дружбы, реализации своих талантов и способностей.

— Сегодня вы переступаете порог этого мира, прощаетесь со школой. Позади остаются ее стены, но не то доброе и важное, что школа вложила в вас. Эти знания — самые ценные, они помогут не ошибиться во взрослой жизни, выбрать профессию и состояться в любимом деле. Мы, взрослые, верим в вас и ваш успех, в то, что нынешнее поколение югорчан — умное, талантливое и чуткое — сделает наш округ, страну еще сильнее, успешнее, комфортнее для жизни, — отметила Наталья Владимировна.