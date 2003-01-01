·

В Сургуте прошла масштабная проверка детских и спортивных площадок.

Как сообщает городское управление по связям с общественностью и СМИ, в рейд отправились представили администрации Сургута, общественного совета при главе города по проблемам ЖКХ и Детского совета. Они побывали на семи десятках объектов.

Основное внимание было уделено безопасности площадок. В целом техническое и санитарное состояние проверенных площадок признано удовлетворительным. По замечаниям и недостаткам направлены письма в адрес руководителей для устранения нарушений в кратчайшие сроки.

Также принято решение ежеквартально готовить информацию о состоянии игровых площадок, спортивного оборудования, малых архитектурных форм и плоскостных сооружений образовательных учреждений, учреждений культуры, спорта и социальной защиты.