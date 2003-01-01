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В текущем году на Ямале отремонтируют 60 социальных объектов, более половины из которых составляют медицинские учреждения.

Как сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО, в 24 зданиях уже начались работы. А где-то и завершились. В частности, в стоматологической поликлинике по улице Зверева в Надыме. В целом в 2017 году на ремонт объектов государственной собственности выделено 559 миллионов рублей из окружного бюджета.

Помимо 35 медицинских учреждений ремонта ждут на других объектах. В этом году строители будут работать в зданиях Шахматной школы и Ледового дворца в окружной столице, а также в ряде объектов учебных заведений Салехарда.

В Надыме планируется ремонтировать детский сад «Снегурочка» на проспекте Ленин­градский. В посёлке Уренгой Пуровского района начнут проектировать реконструкцию пожарного депо.